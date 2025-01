In occasione della Giornata della Memoria, gli studenti del Liceo Nuzzi di Andria hanno partecipato alla proiezione del film “Liliana”, un documentario che ripercorre la vita di Liliana Segre, sopravvissuta ad Auschwitz e testimone instancabile della Shoah.

Il film, diretto da Ruggero Gabbai, offre uno sguardo intimo e personale sulla figura di Liliana Segre, attraverso immagini di repertorio, interviste e testimonianze di chi l’ha conosciuta. Un racconto toccante che ripercorre le tappe fondamentali della sua vita, dalla deportazione al campo di concentramento di Auschwitz alla sua instancabile opera di testimonianza e sensibilizzazione contro l’odio e l’indifferenza.

La proiezione è stata un’occasione per gli studenti del Liceo Nuzzi per approfondire la conoscenza della Shoah e riflettere sull’importanza della memoria. Il film ha suscitato grande emozione e coinvolgimento tra i ragazzi, che hanno potuto conoscere da vicino la storia di una donna coraggiosa e straordinaria.

«Il film mi ha colpito molto – ha commentato uno studente – La storia di Liliana Segre è un esempio di resilienza e coraggio. Nonostante le atrocità subite, è riuscita a trasformare il dolore in impegno civile, dedicando la sua vita a testimoniare la Shoah e a combattere ogni forma di discriminazione».

«Liliana Segre è una figura ispiratrice per tutti noi – ha aggiunto un’altra studentessa – La sua testimonianza ci ricorda l’importanza di non dimenticare il passato per costruire un futuro migliore, libero dall’odio e dalla violenza».

La proiezione del film “Liliana” rientra in una serie di iniziative promosse dal Liceo Nuzzi in occasione della Giornata della Memoria. L’obiettivo è quello di sensibilizzare gli studenti sui temi della Shoah e della discriminazione, educandoli al rispetto dei diritti umani e alla costruzione di una società più inclusiva e pacifica.

«La memoria è un dovere di tutti – ha dichiarato la dirigente del Liceo Nuzzi, Nicoletta Ruggiero – Il nostro impegno è quello di educare i nostri studenti a non dimenticare il passato, affinché possano diventare cittadini consapevoli e responsabili, capaci di difendere i valori della democrazia e della libertà».