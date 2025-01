E’ stata prorogata la data di scadenza della Gara a procedura aperta per l’affidamento in CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’ASILO NIDO COMUNALE ASILO NIDO “Gabelli” ubicato in Corso Europa Unita angolo Corso”, per la durata di 9 anni, resasi necessaria a seguito di rettifica del Disciplinare e Bando di Gara come da Determinazione Dirigenziale n. 140 del 16/01/2025.

Tutti i dettagli sono a questo link

Queste le informazioni sulla procedura di gara:

CIG DELLA PROCEDURA DI GARA :B4FD0A2C64

NUMERO DI GARA 248

SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTA 27.02.2025 ORE 23:59

1^ SEDUTA VIRTUALE 06.03.2025 ORE 11:00

RICHIESTA SOPRALLUOGO 10.02.2025 ORE 18:00

LINK DELLA PROCEDURA https://andria.tuttogare.it

TERMINE CHIARIMENTI 14.02.2025 ORE 12:00