Domenica 5 gennaio 2025 altra Domenica Ecologica. Dalle 10 alle 13 fuori le auto dal centro cittadino per dare la possibilità a tutti di passeggiare per le vie del centro e partecipare alle tante iniziative previste in diversi luoghi della città, per vivere la città al meglio, con lentezza e bellezza. Ecco il programma completo:

– dalle 10 alle 13 in via Regina Margherita n.93, Prevenzione in Azione: L’importanza degli screening per la Salute – a cura della ASL BT;

– dalle 10 alle 13 in Via Regina Margherita n. 89-91, Campagna di sensibilizzazione alla mobilità sostenibile in Città favorendo l’utilizzo di mezzi alternativi all’automobile privata a cura dell’Associazione URBAN MOBILITY per il Mobility Management e la mobilità sostenibile;

– dalle 10,30 alle 12,30 presso la Sala SpazioTerre nel FOOD POLICY HUB Chiostro S. Francesco, la preparazione dei biscotti di Pan di Zenzero con i bambini per conoscere gli ingredienti e i segreti dietro questi biscotti natalizi che arrivano da lontano. A cura di SPAZIO TERRE APS

– dalle ore 12 alle ore 13, in Piazza Duomo spettacolo “Cose che cadono dal cielo”. “Un’antica leggenda narra che Madre Natura, dopo aver aiutato tutto l’anno le piante a crescere e fiorire d’inverno per un solo giorno si manifesta prendendo le sembianze di una vecchia strega. Pare che quel giorno, mentre è in volo, lasci cadere…. Ahia che ci fa qui una scopa ? E questo cos’è? Attenti: cadeeee…!”. Un evento del cartellone FACCIAMO PACE Atto III, a cura dell’Assessorato alla Cultura.