Domenica 29 dicembre altra Domenica Ecologica. Dalle 10 alle 13 fuori le auto dal centro cittadino per dare la possibilità a tutti di passeggiare per le vie del centro e partecipare alle tante iniziative previste in diversi luoghi della città, per vivere la città al meglio, con lentezza e bellezza. Ecco il programma completo:

– dalle 10 alle 13 in via Regina Margherita, Prevenzione in Azione: L’importanza degli screening per la Salute – a cura della CROCE ROSSA e della ASL BT;

– dalle 10 alle 13 in Corso Cavour n. 99 angolo Via Cittadella, Progetto Attenti al lupo (spazio informativo sulle truffe agli anziani) a cura dell’associazione In&Young;

– dalle 10 alle 13 in Via Regina Margherita n. 89-91, Campagna di sensibilizzazione alla mobilità sostenibile in Città favorendo l’utilizzo di mezzi alternativi all’automobile privata a cura dell’Associazione URBAN MOBILITY per il Mobility Management e la mobilità sostenibile.