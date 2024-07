I più apprezzati maestri di danza sportiva del territorio al servizio di una nobile finalità: una raccolta fondi in favore della onlus “For Kenya” per aiutare le popolazioni più povere del grande paese africano. Si tinge di solidarietà la quarta edizione di “We are dancers”, lo spettacolo della Dance Talent Andria ideato dai pluricampioni italiani di Danza Sportiva, Riccardo Miracapillo e Annamaria Bruno. Lo show andato in scena nella villa comunale di Andria ha accompagnato il pubblico in un viaggio entusiasmante tra le atmosfere e le suggestioni dei luoghi più remoti dell’Africa.

Ospite speciale della manifestazione il ballerino barlettano Giovanni Tesse, protagonista sul palco di due esibizioni, sempre disponibile con i più giovani a raccontare la sua magnifica esperienza nell’ultima edizione di “Amici” di Maria De Filippi.

Durante la serata anche una sfilata di moda ed una lotteria solidale: tutto il ricavato della manifestazione aiuterà la onlus “For Kenya” a realizzare il suo progetto benefico.

