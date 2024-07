Dal primo giugno è diventato operativo l’affidamento alla Multiservice spa della gestione dei servizi cimiteriali del Camposanto di Andria.

«E’ un compito particolarmente gravoso – sottolinea l’amministratore unico della municipalizzata andriese, Antonio Griner – ma accettiamo la sfida di buon grado con la consapevolezza di poterla vincere, mettendoci tutto l’impegno necessario. Intanto abbiamo programmato una serie di interventi a breve, medio e lungo termine che intendiamo comunicare e condividere con l’intera comunità locale, per mezzo di questa conferenza stampa».

«L’affidamento alla nostra municipalizzata della gestione dei servizi cimiteriali – rimarca la prima cittadina di Andria, Giovanna Bruno – è stata una decisione consapevole e ponderata. Il nostro camposanto ha vissuto una situazione di crescente degrado ed incuria, cui occorre ora porre riparo con premura per rispondere alle sollecitazioni ed alle istanze di sempre più numerosi concittadini. Il nostro intendimento è quello di restituire dignità e decoro ad un luogo sacro, che tale rimane sia per chi crede sia per chi non crede. D’altro canto – conclude la sindaca – il grado di civiltà di una comunità si misura anche, forse soprattutto, dalla sua capacità di onorare ed omaggiare degnamente la memoria dei propri cari defunti. E’ una questione di sensibilità che, ne sono certa, sarà pienamente condivisa dall’intera cittadinanza»