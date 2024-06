Il dirigente del settore mobilità e viabilità rende noto che è intendimento di questa Amministrazione garantire per l’anno scolastico 2024/2025 il servizio di TRASPORTO SCOLASTICO agli alunni frequentanti le Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° grado che ne abbiano necessità. Le famiglie interessate, dovranno produrre regolare richiesta di accesso al Servizio di Trasporto scolastico e di Trasporto scolastico per gli alunni diversamente abili (in tal caso il servizio è esteso anche agli studenti frequentanti le scuole secondarie di 2° grado) entro e non oltre il 05 settembre 2024.

Le istanze dovranno essere presentate on line accendendo allo Sportello Telematico Polifunzionale del sito https://www.comune.andria.bt.it alla sezione “Servizi Scolastici e per l’Infanzia”. I moduli saranno pure disponibili presso il Servizio Mobilità sito in Piazza Trieste e Trento.

E’ consentita anche la consegna a mano presso il Servizio Mobilità dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e il giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30

In allegato il bando con tariffe e distanze, nonché l’indicazione dei requisiti necessari per l’accesso al servizio: bando 2024 2025-1 trasporto alunni