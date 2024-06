L’associazione Onda d’Urto e l’associazione Wonder Woman odv si uniscono per organizzare un evento di bellezza senza precedenti: una sfilata di moda che vedrà protagoniste donne oncologiche ed ematologiche. L’evento, si terrà domenica 23 giugno 2024 presso la suggestiva cornice della Villa Comunale di Andria.

La nota:

«Non si tratta di una semplice sfilata, ma di una celebrazione della forza, della resilienza e della rinascita. Le donne che sfileranno sulla passerella non sono modelle professioniste, ma guerriere che hanno combattuto e continuano a combattere contro malattie oncologiche ed ematologiche. Attraverso questo evento, vogliono gridare al mondo la loro voglia di vivere, la loro determinazione e il loro coraggio.

Durante l’evento, ci sarà un momento speciale dedicato al ricordo di coloro che, dopo aver lottato coraggiosamente, sono rinati a vita nuova come farfalle che volano leggere nei nostri cuori, queste persone rimangono con noi attraverso i ricordi e l’amore che ci hanno lasciato. Questo momento sarà un tributo toccante e significativo, che unisce la comunità nel ricordo e nella speranza.

La sfilata sarà arricchita da numerose sorprese. Sarà una giornata non solo di moda, ma anche di musica, arte e condivisione, in cui il pubblico potrà immergersi in un’atmosfera di solidarietà e positività. L’evento mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione, della ricerca e del supporto alle persone affette da malattie oncologiche ed ematologiche.

Iniziative come questa dimostrano quanto sia fondamentale il sostegno della comunità. L’unione di Onda d’Urto e Wonder Woman ODV rappresenta un esempio potente di come le associazioni possano lavorare insieme per creare eventi significativi che hanno un impatto reale sulla vita delle persone. La bellezza della rinascita, incarnata da queste donne straordinarie, ci ricorda che la vera forza risiede nella solidarietà e nell’amore.

Non mancate all’appuntamento del 23 giugno 2024 presso la Villa Comunale di Andria. Venite a sostenere queste donne incredibili e a condividere un momento di speranza e rinascita. La loro sfilata è un messaggio potente di vita e di bellezza, che risuonerà nei cuori di tutti i presenti. Vi aspettiamo per celebrare insieme la forza della vita e della comunità.

L’evento è molto più di una semplice sfilata di moda. È una testimonianza di speranza, un inno alla resilienza e un tributo alla bellezza della vita. Le protagoniste di questa giornata speciale ci mostrano che, nonostante le avversità, è possibile rinascere e continuare a vivere con forza e determinazione. Unitevi a noi per celebrare queste donne straordinarie e per essere parte di una comunità che crede nella speranza e nella solidarietà».