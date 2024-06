Paura in via Monte Santo, ad Andria, dove è in corso un vasto incendio che ha interessato un garage di una palazzina ad angolo con via Tagliamento. Sul posto giunti i vigili del fuoco, e prima di loro erano arrivati Polizia Locale e Carabinieri. Interdetta l’area.

Tra le ipotesi, un veicolo in autocombustione. Nessuna persona coinvolta, al momento solo qualche danno a edifici vicini. Precauzionalmente sul posto è giunta anche una equipe sanitaria del 118 dal vicino ospedale “Bonomo”.