Domenica 2 giugno si celebra il 78esimo anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana. La Celebrazione della Festa della Repubblica avrà luogo alle ore 10.30 presso il Monumento ai Caduti della Città di Andria con la Cerimonia solenne dell’Alzabandiera, seguita dalla deposizione della Corona in onore dei Caduti di tutte le guerre.

Oltre al Sindaco di Andria, avv. Giovanna Bruno, alla Cerimonia saranno presenti l’Onorevole dott.ssa Mariangela Matera, il Prefetto di Barletta-Andria-Trani, dott.ssa Silvana D’Agostino, i Sindaci dei Comuni di Barletta e di Trani, insieme alle Autorità civili e militari provinciali e locali.

Sempre per domenica 2 giugno l’Amministrazione Comunale organizza la nona edizione di ANDRIA PEDALA. «2 giugno Festa della Repubblica 3 giugno Giornata Mondiale della Bicicletta: per questo abbiamo deciso di festeggiare domenica con una giornata di impegno e svago – afferma il sindaco Giovanna Bruno – Dopo la cerimonia al Monumento alle ore 12 parte la pedalata collettiva per un giro per le strade della città che si concluderà all’Orto Botanico, alla Madonna dei Miracoli, dove sarà allestito un pic nic di comunità. Una giornata in cui cittadini e amministrazione saranno compagni di scampagnata, ribadendo in maniera festosa e conviviale l’adesione ai valori sui cui si fonda il nostro Paese, e il desiderio di vedere la nostra città sempre più sostenibile e a misura d’uomo».