L’Istituto Comprensivo “Verdi-Cafaro” ha partecipato con grande entusiasmo alla seconda edizione del contest di robotica educativa organizzato dall’Istituto Tecnico Tecnologico “Jannuzzi” di Andria, un evento che ha riunito studenti di diverse scuole con l’obiettivo di promuovere l’interesse per la scienza, la tecnologia, l’ingegneria e la matematica (STEM).

Quattro i team impegnati: due per la scuola Primaria “G. Verdi”_”Piccoli storici all’opera” e “Federicus” e due per la scuola secondaria “P.Cafaro”_ “CA.FA.RO Team” e “The Big Spike“.

È proprio quest’ultimo team The Big Spike, guidato dal prof. Matteo Di Venere, ad aver raggiunto un risultato eccezionale, ottenendo il secondo posto nella categoria delle scuole secondarie di I grado.

Il team ha impressionato la giuria con un robot che combinava precisione e affidabilità. Gli studenti hanno dimostrato una notevole padronanza delle tecniche di programmazione e un’abilità nel risolvere problemi complessi. Questo secondo posto è un riconoscimento significativo per l’I.C. “Verdi-Cafaro” e un esempio brillante delle potenzialità dei suoi studenti.

La partecipazione a eventi come il contest di robotica educativa rappresenta un’opportunità inestimabile per gli studenti. Oltre a favorire lo sviluppo di competenze tecniche, queste esperienze incoraggiano il pensiero critico, la risoluzione dei problemi e la capacità di lavorare in team. Il successo della squadra “The Big Spike” serve da ispirazione per tutta la comunità scolastica, mostrando che con passione e impegno è possibile raggiungere risultati straordinari.

La dirigente dell’I.C. “Verdi-Cafaro”, dott.ssa Grazia SURIANO, sempre attenta alla valorizzazione delle eccellenze ha espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti, congratulandosi con tutti i team per l’impegno e la dedizione dimostrati: «Questo evento ha sottolineato l’importanza della robotica educativa come strumento per sviluppare competenze cruciali nel mondo contemporaneo e ha evidenziato come il lavoro di squadra e la perseveranza possano portare a grandi successi. Un secondo posto che inorgoglisce, che dà merito al lavoro dei docenti e all’impegno straordinario dei nostri giovani allievi».