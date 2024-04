«La morte di Marilena Brudaglio è una tragedia che colpisce tutti. Il pensiero in questo momento di grande dolore è per i suoi familiari e per le sue tre figlie, a cui va il mio abbraccio. Marilena era un’atleta appassionata: la sua determinazione, il suo coraggio e il suo impegno rimarranno un ricordo indelebile per l’intera comunità». Così la consigliera del M5S e delegata alle Politiche Culturali Grazia Di Bari.