Riportiamo di seguito una nota del sindaco di Andria, Giovanna Bruno, dopo la tragica morte della 48enne andriese Marilena Brudaglio:

«Morire così, rincorrendo la tua più grande passione… Morire mentre la tua famiglia è in cammino, in evoluzione, in crescita… Morire così, su una strada… La notizia che ci ha raggiunto è una tragedia assurda. Un abbraccio di silenziosa vicinanza al marito e alle figlie di Marilena e a tutti coloro a cui questa giornata ha sconvolto la vita».