«Ottima l’ultima riunione di giunta svoltasi giovedì scorso, un risultato mai raggiunto prima, anche Andria avrà nel centro cittadino la sua prima pista ciclabile, una notizia che inserisce questa città sul giusto percorso della mobilità sostenibile», affermano i soci fondatori di Urban Mobility.

«Ricordiamo ancora quei giorni in cui, a conclusione della campagna elettorale del 2020, quel lontano ottobre, abbiamo consegnato al MIT l’adesione al finanziamento posto in essere con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 12 agosto 2020, attraverso il quale la città di Andria accedeva al finanziamento di circa 354 mila euro proprio per la realizzazione di una ciclovia – ricorda il Presidente dott. Antonio Leonetti.

È un grande successo, Andria avrà la sua prima pista ciclabile nel centro cittadino. Dal nostro punto di vista la mobilità sostenibile, con le varie sfaccettature della declinazione di sostenibilità, è un lavoro di visione specifica effettuato proprio sulle strade nella concezione inclusiva di pedonalità e carrabilità democratica, oltre ad un forte intreccio con la visione urbana della città, il traffico di oggi e di domani sono in parte influenzati dalle scelte urbanistiche», condivide il Presidente dott. Antonio Leonetti.

«Attribuiamo pieno merito alla perseveranza dell’assessore Colasuonno che ha voluto lavorare in primis sul PUMS, un processo in fase di conclusione. E alla giunta tutta che ha saputo seguire le volontà senza bandiera di associazioni e giovani impegnati nel sociale che chiedevano questo cambio – afferma Domenico Zingaro socio fondatore di Urban Mobility.

È un grande successo per la nostra città, siamo veramente molto felici per aver visto in questa giunta tanta responsabilità, adesso noi garantiremo il giusto monitoraggio delle fasi realizzative della pista ciclabile che partirà a breve» afferma Riccardo Figliolia socio fondatore di Urban Mobility.