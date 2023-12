Due appuntamenti in quattro giorni, tutt’altro che proibitivi. Gli ultimi per la Fidelis, non solo del 2023 agonistico ma anche del girone d’andata: Andria-Rotonda domani al “Degli Ulivi”, a partire dalle ore 15, e Gelbison-Andria, mercoledì prossimo, con fischio d’inizio previsto alle ore 14.30, sul neutro di Santa Maria di Castellabate. I biancazzurri devono spingere sull’acceleratore, dopo la partita a metà di domenica scorsa contro il Manfredonia. Servono sei punti per transitare con un buon bottino al giro di boa.Ufficiale la rescissione di Sciaudone, dopo quella nei giorni scorsi di Burzio. Pronti per esordire con la maglia della Fidelis gli ultimi arrivati: Piccioni, Varsi e Ponzo. In stand-by, al momento, la trattativa per portare da Barletta al “Degli Ulivi” Silvestri.

De Candia ritrova Strambelli e Russo, dopo la squalifica. Il primo sarà certamente titolare, il secondo in base alla scelta degli under. Troveranno con ogni probabilità spazio nell’undici di partenza Baietti, Padalino e Cecere. E poi uno tra Riefolo e Sasanelli. Certi del posto Telera e Donida dietro, Feola in mezzo e Scaringella davanti. Ballottaggio per il settimo senior tra Piccioni e Russo. Fondamentale per la Fidelis tornare al successo, che manca dal derby con il Barletta. Occhio al Rotonda, matricola capace più volte in stagione di mettere in difficoltà le big del girone. Meglio non fidarsi dei lucani.

Il servizio.