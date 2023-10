Nella Multisala “Roma” di Andria, di fronte ad una nutritissima platea (poltrone occupate in ogni ordine di posto), alla presenza degli attori protagonisti, delle autorità politiche, pubbliche e rotariane, è stato proiettato dunque per la prima volta il suddetto cortometraggio. L’emozione non è mancata negli occhi e nelle voci degli spettatori, che hanno accolto in maniera entusiastica la pellicola, a partire dal primo cittadino di Andria Giovanna Bruno, che inserirà tale lavoro all’interno del Festival della Legalità. Tematiche attuali per questo corto, come confermato anche dall’ Onorevole Mariangela Matera, che ha sottolineato che, proprio nella seduta di giovedì 26 ottobre la Camera ha approvato, con 190 voti favorevoli e nessuno contrario, il disegno di legge recante disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica.

Feedback molto positivi anche dalle autorità rotariane, a cominciare dalla Presidentessa del Rotary Andria Castelli Svevi Lilla Bruno, che ha sottolineato quanto questo lavoro cinematografico sia stato voluto sin dal primo momento dal Rotary, poiché incarnava appieno la mission del Rotary International di quest’anno, a supporto della salute mentale in ogni sua forma.

Il mini-film racconta la storia di Giulia (Celeste Tucci), alle prese con l’amore tossico di Andrea (Manuel Lotito). La ragazza, per uscire da questa situazione logorante e tossica si rivolge ad uno psicologo, interpretato da Mingo De Pasquale, che interverrà nella vita dei due ragazzi in maniera positiva e propositiva, dando loro consigli su come affrontare in maniera sana un rapporto amoroso.

Dopo la proiezione, è seguito dibattito, moderato dal redattore Viva Carlo Sacco, con gli interventi dal pubblico dei ragazzi e delle autorità. Il progetto “L’Amore Conta” è solo all’inizio: il corto verrà adesso presentato nelle scuole superiori di Andria e dintorni, inviato alle varie sezioni Rotary d’Italia e parteciperà a festival nazionali ed internazionali. La qualità del prodotto e il meraviglioso messaggio che esso racchiude, può far sì che questo cortometraggio intenso ed emozionante, possa arrivare molto, molto lontano.