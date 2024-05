Numeri incoraggianti giungono dai dati di Bilancio 2023 dell’Andria Multiservice spa, approvato in assemblea lo scorso 29 aprile. Il cauto ottimismo è giustificato dal fatto che lo stesso bilancio fa finalmente registrare un segno positivo, rispetto alla perdita di circa cinquecentomila euro del 2022. Il fatturato è altresì passato dai 2 milioni 935.000 euro del ’22 a 3 milioni 744.000 euro dello scorso anno. 96, invece, restano i dipendenti attualmente in carico alla Municipalizzata andriese.

«Il nostro nuovo gestionale, avviato nel maggio dello scorso anno – ricorda l’amministratore unico della Multiservice, Antonio Griner – racconta senza equivoci che nel periodo maggio/dicembre ’23 su 2891 interventi richiesti dal Comune siamo stati in grado di assolverne circa il 90%. Vale a dire che Multiservice è ormai destinataria, in media, di oltre quattromila istanze di intervento all’anno. Numeri incoraggianti – prosegue Griner – giungono anche dal Servizio Parcheggi che per il 2023 ha fatto registrare un incasso pari a circa 843.000 euro. Ci conforta poi la costante crescita del numero di abbonamenti ed il progressivo incremento dei pagamenti con moneta elettronica (circa il 20% del totale), grazie alle convenzioni da noi opportunamente stipulate con i principali circuiti di pagamento elettronico. E’ il caso infine di rammentare – conclude Griner – una serie di iniziative di rilievo messe in campo dalla municipalizzata. Basti pensare alla innovativa Certificazione di Parità di Genere; al recupero ed alla riapertura dell’Orto Botanico; al riavvio funzionale del Centro “Dopo di Noi” nella Villa Comunale; al grande successo dei corsi di Educazione Ambientale “Pollicino Verde” con le scuole primarie della Città. Tutto questo in perfetta sintonia con gli obiettivi di mandato assegnati dal socio unico, dalla civica amministrazione ed in particolare dalla sindaca Bruno, che ringrazio per la vicinanza e per l’attenzione con cui segue il percorso dell’Azienda».

Ovvia soddisfazione sui numeri del Bilancio 2023 della Multiservice spa viene espressa anche dalla prima cittadina di Andria: «Sì è vero, il passato prossimo ci gratifica, ma mi piace pensare già al futuro. A partire da questa estate Multiservice sarà chiamata ad un compito oneroso ma di grande responsabilità, ovvero la gestione dei Servizi Cimiteriali. Occorre ridare dignità e decoro al nostro Cimitero perché il grado di civiltà di una comunità si misura anche, anzi soprattutto, dal rispetto riservato alla memoria dei nostri cari defunti. E, in questa ottica, mi aspetto un forte cambio di marcia rispetto alle passate gestioni del nostro Camposanto. Resta poi un ulteriore obiettivo che affidiamo al management della Municipalizzata: rafforzare la patrimonializzazione della società, per garantire garanzie e sicurezza a tutti i lavoratori ed alle loro famiglie».