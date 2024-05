Il 13 maggio 1917, a Cova d’Iria vicino Fatima, la Madonna apparve a tre bambini, Lucia dos Santos di 10 anni e i suoi cugini Francisco e Jacinta Marto, fratelli di 9 e 7 anni, mentre giocano e accudiscono un piccolo gregge.

Una storia di fede e di speranza. Una storia dove i piccoli e gli umili sono testimoni della dell’immenso e infinito amore di Dio. Il Signore sceglie le persone più umili e semplici, e attraverso di loro compie meraviglie.

Le apparizioni di Fatima furono ufficialmente riconosciute dalla Chiesa nel 1930, che autorizzò, così, il culto della Madonna di Fatima. Il santuario mariano di Fatima è uno dei luoghi più venerati dai fedeli cattolici.

L’UNITALSI, sotto sezione di Andria, unitamente alle comunità parrocchiali di Andria: Cuore Immacolato di Maria e San Riccardo organizzano un pellegrinaggio a Fatima dall’11 al 16 settembre 2024.

Questo il programma:

11 settembre 2024

Partenza da Roma alle ore 17:35 con volo TP835 diretto a Lisbona.

Arrivo a Lisbona alle ore 19.45.

Incontro con la guida e partenza per Fatima.

Sistemazione in albergo.

12 settembre 2024

Mattino: Celebrazione della S. Messa; partenza per la Via Crucis e visita guidata ai luoghi dei Tre Pastorelli – Valinhos ed Aljustrel.

Pomeriggio: continuazione della visita guidata al Santuario.

Dopo cena partecipazione alla recita del Rosario nel Santuario e alla fiaccolata.

13 settembre 2024

Mattino: partecipazione al programma ufficiale del Santuario.

Pomeriggio: partenza per Coimbra; visita guidata della città universitaria con sosta al Convento Carmelo.

14 settembre 2024

Mattino: S. Messa; partenza per Batalha – visita guidata al Monastero di Santa Maria da Vitória e proseguimento per Nazaré.

Pranzo nella spiaggia tipica do Nazaré; pomeriggio: visita della spiaggia tipica di Nazaré.

Rientro a Fatima

15 settembre 2024

Mattino partecipazione alla S. Messa internazionale nel Santuario.

Pomeriggio visita guidata al museo dal Santuario; tempo libero per preghiera.

16 settembre 2024

Trasferimento a Lisbona.

Celebrazione della S. Messa nella chiesa di Sant’Antonio. Visita guidata della città.

Quota di partecipazione €1150,00

Per ulteriori informazioni e adesioni rivolgersi a:

-don Michelangelo Tondolo 3289184931

-don Sabino Troia 0883541882