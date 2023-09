Sarà Roy Paci il protagonista del concerto della festa patronale di Andria. Alla fine ha dovuto risolvere la sindaca Giovanna Bruno la situazione di gran confusione creatasi attorno all’esibizione che, come di consueto, chiude i festeggiamenti per San Riccardo. Roy Paci era stata la prima scelta per questo importante appuntamento ma la gestione della vicenda non è stata delle migliori: gli impegni presi si erano dovuti fermare difronte alla ricognizione delle disponibilità economiche del comune e alla carenza di sostegni attraverso sponsorizzazioni di privati. Si era giunti alla soluzione più economica, ma non certo di minor valore, con Enzo Avitabile e i Bottari ma subito qualche critica è emersa per il fatto che lo stesso concerto è stato proposto solo nel 2019. Quindi Enzo Avitabile in standby e nuovo imbarazzo a Palazzo di Città: ha preso quindi in mano la situazione la sindaca Giovanna Bruno che ha risolto tornando alla scelta iniziale a condizioni economiche più sostenibili.