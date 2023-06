Giovedì 29 giugno, ore 10.30, sala giunta di Palazzo di Città. C’è, come annunciato la scorsa settimana dall’amministratore delegato Pietro Lamorte, la tanto attesa conferenza stampa della Fidelis Andria, che trasmetteremo in diretta sui canali social Facebook e YouTube di Telesveva. È la volta buona in cui si capirà quale sarà il futuro dei biancazzurri? Lo sperano i tifosi andriesi. Chiedono certezze a chi – come è sottolineato nel comunicato ufficiale – “farà il punto della situazione sul momento societario”: il presidente Aldo Roselli, il presidente onorario Giuseppe Catapano e l’amministratore delegato Pietro Lamorte. Ha garantito la sua presenza anche il sindaco Giovanna Bruna. Indiscrezioni sempre più insistenti, nel frattempo, raccontato di una trattativa aperta tra lo stesso Roselli e una cordata non autoctona, ma composta da imprenditori pugliesi. La conferenza stampa di domani servirà anche per confermare l’esistenza di questo tavolo di discussione e se, eventualmente, potrebbe sfociare nella cessione delle quote. Tutti gli scenari, al momento, sembrano aperti: da una prosecuzione dell’attività societaria con Roselli e Catapano al timone, a volti nuovi alla guida della Fidelis, senza scartare l’opzione che riguarderebbe addirittura un’iscrizione a rischio alla prossima serie D, i cui termini per presentare la documentazione scadono venerdì 14 luglio. Domani, i tifosi dell’Andria sapranno. O meglio, dovrebbero sapere. Di sicuro, è arrivato è il momento delle scelte. È il momento di indirizzare il futuro verso un percorso chiaro e definitivo.