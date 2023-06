Si è svolto mercoledì 7 giugno il 5° Focus Group inserito nella programmazione delle attività del Food Policy Hub del comune di Andria. Un incontro ricco di spunti guidato egregiamente dal dott. Riccardo Matera, direttore di prevenzione del dipartimento della Asl Bat e dal dott. Domenico Stingi, direttore FFSIAN ASL BT, nella sala Farinelli della biblioteca Comunale.

Il tema della ristorazione collettiva pubblica e mense ha acceso un dibattito tra rappresentanti delle scuole, la parte comunale e la stessa Asl: il regolamento unico sulle commissioni mensa; il programma di educazione nelle scuole per alunni, docenti e genitori; l’esecuzione delle visite periodiche circa la qualità delle materie prime e soprattutto sulla realizzazione del piatto, spesso non gustoso e non invitante, da presentare ai bambini. Un focus proficuo che mette al centro il ruolo delle Food Policy per investire in un ruolo strategico che vuole avviare processi virtuosi.

Il confronto è proseguito poi, presso Casa Accoglienza S. Maria Goretti, un luogo scelto non a caso, poiché, ospita la mensa della carità.

La sicurezza alimentare, così come sottolineato dal dott. Riccardo Matera deve essere accompagnata dall’educazione alimentare: essenziale per prevenire malattie cronico-degenerative importanti come l’obesità, le patologie cardio vascolari, il diabete che, oltre tutto, incidono pesantemente sul bilancio della sanità.

Il dott. Domenico Stingi ha sottolineato il triste primato della Puglia che vede oltre il 43% dei bambini in sovrappeso e obesi, classificandola al terzo posto tra le regioni d’Italia.

Soddisfazione è stata espressa dal team di management del Food Hub e dall’assessore alla Bellezza, Daniela Di Bari per la partecipazione attenta ed attiva di stakeholder e cittadini a cui sta a cuore l’argomento.

Il prossimo evento di comunità si terrà il 16 giugno ’23 quando, in piazza Sant’Agostino avrà luogo, a partire dalle ore 16, sarà possibile fare acquisti presso il Farmer’s Market: un mercato contadino in cui i piccoli produttori sono essi stessi i venditori.