Sono state installate ad Andria le cinque centraline per la rilevazione della qualità dell’aria, su iniziativa del Forum Ambiente “Ricorda e Rispetta”. Si tratta di 5 sensori della ditta Wiseair di Milano, con la quale il forum andriese ha sottoscritto un contratto ad aprile scorso. Le centraline si trovano in piazza Trieste Trento, viale Puglia, via Pietro I Normanno, via Murge e via Bisceglie. Punti diversi della città federiciana in cui il traffico è particolarmente intenso, soprattutto nelle ore di punta. Il contratto con la ditta milanese avrà la durata di un anno con l’elaborazione di un report trimestrale. Dati che saranno consegnati nelle mani del comune di Andria. L’iniziativa del Forum punta ad un monitoraggio completo dell’inquinamento in città, con rilevazioni in più punti, con l’obiettivo di offrire un quadro ampio della situazione ambientale.

I dati saranno disponibili anche per i cittadini attraverso una app che consentirà loro di osservare in prima persona l’andamento dei valori. I sensori, fanno sapere dal Forum, sono in grado di monitorare l’aria per un raggio di circa un chilometro.

L’iniziativa è stata ben accolta dall’amministrazione comunale. Un aiuto concreto soprattutto per un ente come quello andriese dove le risorse per investire ancora scarseggiano.

Il servizio.