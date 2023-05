Una splendida mattinata di sole vissuta in famiglia e in cui non sono mancate le sorprese. E’ andato in archivio l’ultimo “Virtus Day” stagionale della Virtus Andria. Ieri, domenica 28 maggio, al centro sportivo Arca erano presenti tesserati e famiglie per vivere una sana giornata di sport con mini tornei che hanno coinvolto tutti. Prima, però, la presentazione ufficiale dell’Inter Summer Camp, l’appuntamento estivo che giunge alla sua terza edizione e che si terrà sempre al centro sportivo Arca dal 3 al 14 luglio. Due settimane che si preannunciano indimenticabili e all’insegna dei sani valori dell’educazione. Alla presentazione ha preso parte Fabio Pesatori, coordinatore tecnico del Settore Giovanile dell’Inter, giunto da Milano nel fine settimana ad Andria per incontrare ancora una volta la famiglia Virtus (la prima volta è stata a gennaio scorso). Pesatori sarà il responsabile tecnico del prossimo Inter Summer Camp. A fare gli onori di casa il presidente della Virtus Andria, Marian Gecaleanu, e il responsabile tecnico Raffaele Quaranta. La presentazione è stata moderata dal giornalista della Gazzetta dello Sport, Peppino Ernesto. L’occasione è stata quella buona per un altro annuncio: Virtus Andria e FC Internazionale andranno avanti insieme anche nella prossima stagione sportiva. Firmati ufficialmente tutti i documenti. La Virtus Andria resterà ancora nel programma IGP Inter. Resta ferma la volontà, da entrambe le parti, di realizzare un polo giovanile nerazzurro in Puglia guidato dalla Virtus Andria. Il sogno del presidente Gecaleanu continua.