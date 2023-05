Da Plautilla Bricci ai giorni nostri tra professione che cambia e previdenza. “Le Architettrici” sarà il nuovo incontro formativo organizzato dall’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della BAT in vista del centenario dell’Albo. Appuntamento per giovedì 25 maggio a partire dalle 16 nella splendida location di Palazzo Covelli a Trani sede dell’Ordine provinciale in via Ognissanti 123.

L’evento sarà moderato dall’Arch. Francesca Onesti Presidente della Commissione Cultura e Pari Opportunità dell’Ordine BAT e vedrà l’intervento oltre che del Presidente Arch. Andrea Roselli, anche del Segretario Regionale del MIC per la Puglia l’Arch. Maria Piccarreta con una relazione su “Il patrimonio delle donne”. Ci sarà a seguire anche l’intervento della Prof. Arch. Loredana Ficarelli Prorettrice del Politecnico di Bari con una relazione su “Oltre i confini del gusto” ed ancora l’Arch. Anna Vella del Settore Pianificazione del Territorio del Comune di Bari con “La rigenerazione urbana dalla partecipazione all’innovazione sociale e per concludere l’intervento dell’Arch. Arcangelo Ficco Delegato CND InarCassa per gli Architetti della Provincia BAT.

«Analisi profonda al femminile di una professione in deciso movimento – ha spiegato il Presidente dell’Ordine degli Architetti P.P.C. BAT Andrea Roselli – abbiamo voluto questa iniziativa che ha dei relatori di grande prestigio per toccare storia e modernità nel segno della gentilezza, competenza ed innovazione. Le opportunità attuali e quelle che potranno arrivare nell’ottica di un cambiamento che vede sempre più protagoniste le donne». L’evento varrà come crediti formativi deontologici e professionali sia per gli Architetti che per gli Ingegneri.