FIERIDA è la più importante manifestazione sull’Istruzione degli Adulti in Italia. Promossa e organizzata dalla RIDAP, la rete nazionale dei CPIA, FIERIDA ha l’obiettivo di creare un luogo di confronto tra i dirigenti, i docenti e il personale ATA che opera nei CPIA e nelle scuole secondarie con percorsi di secondo livello e favorire il dibattito sui temi dell’Istruzione degli Adulti e dell’Apprendimento permanente con i decisori, le Amministrazioni, le Regioni, gli Enti locali, le Università, gli Enti di Ricerca, gli Enti del Terzo settore, le parti sociali: una grande “vetrina” nazionale con al centro il sistema di Istruzione degli Adulti.

La “Spring edition” tenutasi a Treviso nei giorni 31 marzo e 1 aprile u.s., organizzata in stretta collaborazione con il CPIA “A. Manzi” di Treviso, ha inteso far conoscere le esperienze maggiormente significative di integrazione sul territorio ai fini dell’occupabilità degli studenti adulti e giovani adulti e suscitare riflessioni sul ruolo che i CPIA possono svolgere per favorire l’inserimento lavorativo, l’upskilling e il reskilling delle competenze. Ampia la gamma di temi affrontati nelle sessioni parallele e nei momenti plenari. Un elenco significativo, ma non esaustivo:

Atlante del lavoro nell’Istruzione degli Adulti in collaborazione con INDIRE,

empowerment delle donne,

Reti territoriali per l’Apprendimento permanente in funzione dell’occupabilità in collaborazione con il Gruppo Nazionale per l’Apprendimento Permanente (GNAP),

lavoro e competenze in carcere,

alfabetizzazione linguistica e lingua per il lavoro,

patti territoriali come strumento per costruire alleanze e connessioni sul territorio.

Il dirigente scolastico Paolo Farina, che della RIDAP è vicepresidente, e la prof.ssa Francesca Giaconelli, docente di francese nella sede andriese del “Gino Strada”, hanno partecipato al ricco panel di interventi con una relazione dal tema: «L’occupabilità nel CPIA BAT “Gino Strada”. Percorsi per lo sviluppo delle competenze base, soft skill e professionali per l’occupabilità».

«Andiamo avanti così – ha dichiarato il d.s. Farina -. Continuiamo a marciare nella direzione intrapresa già da anni, nel segno di una scuola inclusiva, attiva, partecipata, aperta al territorio, cantiere di relazioni, luogo privilegiato di formazione e, perché no, di creazione di nuove opportunità di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro. Un plauso alla prof.ssa Giaconelli per il lavoro svolto, sottolineato con enfasi dal vivo e partecipato dibattito che ha fatto seguito alla sua relazione».