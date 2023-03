Prende il via il primo corso di fotografia digitale ed analogica pensato ed organizzato da l’associazione Sociale e Culturale Ideazione e dall’associazione culturale e ambientale La Piscara ETS ( Andria- Montegrosso). Imparare e affinare l’arte della fotografia, immortalare un istante particolare destinato a diventare storia, raccontare il mondo attraverso le immagini, apprendendo la capacità di saper operare, con la giusta attrezzatura e in prima persona.

Il corso sarà interamente coordinato da Nicola Miracapillo, fotografo professionista, che sarà affiancato da professori qualificati, nonché fotografi, cineasti ed artisti, che si alterneranno durante le 60 ore teoriche e pratiche del corso.

Il corso intende fornire suggerimenti pratici per il “montaggio” più efficace di una narrazione fotografica, confrontare i diversi ingredienti per allestire una mostra, per editare un fotolibro, per organizzare il proprio portfolio.