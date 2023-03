La civica amministrazione si ritroverà domani, 7 marzo, alle ore 9 in piazza Luisa e Carolina Porro dove, con una rappresentanza scolastica del plesso Vittorio Emanuele III, deporrà un omaggio floreale per poi spostarsi in piazza Umberto I, presso l’abitazione delle vittime ai tempi dell’efferato omicidio del 1946.

“Anche quest’anno -sottolinea il Sindaco, avv. Giovanna Bruno – ricordiamo l’eccidio delle sorelle Carolina e Luisa Porro, è un atto doveroso che dobbiamo alla memoria delle vittime di una delle pagine più oscure e non ricordate a sufficienza della storia cittadina. Siamo nell’immediato dopoguerra, Andria è sconvolta da rivolte contadine e da moti di piazza che soltanto l’intervento del sindacalista di Cerignola, Giuseppe Di Vittorio, riuscirà a ricomporre e a ricondurre a controllo e poi a conclusione. Lo abbiamo già fatto l’anno scorso, e lo rifacciamo quest’anno con tutto l’impegno possibile, cioè ricordare l’eccidio e anche che abbiamo dedicato loro una piazzetta, quella appunto di Luisa e Carolina Porro, trucidate da una folla inferocita il 7 marzo di 77 anni fa. Proseguiremo in tutte le forme possibili nel nostro impegno di ricordare la storia di sacrificio di queste due donne, di cui sono rimaste nel tempo testimonianze concrete dei lasciti e delle donazioni che hanno consentito, per esempio, all’Oratorio Salesiano, di crescere nel tempo come palestra di vite e di educazione di migliaia e migliaia di giovani andriesi. Quindi è la comunità intera che deve riconoscersi in questa data e coinvolgere soprattutto i ragazzi delle sue scuole, come la media Vittorio Emanuele III che quest’anno ha avviato un percorso con il coinvolgimento di 13 ragazze , una per ciascuna terza CLASSE e medie, ai quali va il mio pensiero perché si ricordi quella stagione come stagione da non ripetere più, assolutamente”.

Il 27 aprile poi, in collaborazione con il Consorzio Teatro Pubblico Pugliese, si terrà una rappresentazione teatrale chiamata “Palazzo d’Occidente” all’auditorium Mons. Di Donna, un matinè dedicato agli studenti delle scuole medie superiori.