Canti, maschere e sfilate, si stanno preparando così le parrocchie Sant’Andrea apostolo e Ss. Trinità che nei giorni di sabato 18 e martedì 21 febbraio riprenderanno una antica tradizione, quella della sfilata di gruppi mascherati per le vie della città.

Una iniziativa fortemente voluta dai giovani e dai più piccoli delle comunità parrocchiali, con il coordinamento dell’Anspi dell’Oratorio S. Andrea Apostolo guidata da Giuseppe Morano ed il parroco don Michele Lamparelli. Già 300 gli iscritti, una occasione per sfilare con la propria maschera e il vestito del proprio personaggio animato preferito.

La sfilata partirà alle 16 dall’oratorio della Ss. Trinità per poi dirigersi verso l’oratorio di S. Andrea dove si vivrà un momento di festa e la premiazione.

Al fine di rendere tutti partecipi, anche gli spettatori social potranno esprimere liberamente il proprio voto, infatti verranno pubblicate sui canali social delle parrocchie le foto dei gruppi mascherati.

Un’occasione, soprattutto per i più piccoli, per rivivere una tradizione ormai andata persa in città e che permetterà a tutti di mettersi in gioco per la realizzazione della maschera da indossare.

Info e regolamento sulle pagine social delle parrocchie.