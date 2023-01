Nuova seduta di Consiglio Comunale di Andria il 30 gennaio, dalle ore 18.30, convocato dal Presidente, dr. Giovanni Vurchio, per esaminare il seguente odg:

1) Interrogazioni/Interpellanze (n. 7);

2) Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: Annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a mille euro risultanti dai singoli incarichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Esercizio dell’opzione di non applicazione della misura di stralcio ai sensi dell’art. 1, comma 229, della L. 29 dicembre 2022, n. 197. (Prot. n. 0006080 del 23.01.2023);

3) Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: Regolamento Comunale sulla Collaborazione tra Cittadini e Amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni – Approvazione. (Prot. n. 0088745);

4) Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: Regolamento del Corpo di Polizia Locale. (Prot. n. 0099905 del 17.11.2022);

5) Ordini del Giorno (n. 1).

INTERROGAZIONI/INTERPELLANZE (n. 7)

1) Azienda Agricola Papparicotta – Consiglieri Doriana Faraone-Pietro di Pilato. (Prot. n. 0005404 del 20.01.2023);

2) Centro Ricerche Bonomo – Consiglieri Doriana Faraone-Pietro di Pilato. (Prot. n. 0005410 del 20.01.2023);

3) Finanziamento regionale parchi giochi anche per disabili – Consiglieri Doriana Faraone-Pietro di Pilato. (Prot. n. 0005414 del 20.01.2023);

4) Illuminazione stradale non funzionante su tratti di competenza provinciale – Consiglieri Doriana Faraone-Pietro di Pilato. (Prot. n. 0005416 del 20.01.2023);

5) Aggiornamenti su Bosco Finizio – Consiglieri Doriana Faraone-Pietro di Pilato. (Prot. n. 0005419 del 20.01.2023);

6) Fondi Gelate 2017-2018: saldo delle domande in parte liquidate e liquidazione delle domande ancora in attesa della regolarizzazione del DURC – Forza Italia. (Prot. n. 0005750 del 20.01.2023);

7) Avvisi accertamento errati IMU, TASI e TARI anno imposta 2017 – Forza Italia.(Prot. n. 0005751 del 20.01.2023).

ORDINI DEL GIORNO (n. 1)

1) Contrarietà allo sblocco delle concessioni di estrazione di gas in zone di mare previsto dal Decreto cd. Decreto Energia – Consiglieri: Michele e Vincenzo Coratella. (Prot. n. 0004346 del 17.01.2023).