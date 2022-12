Il Presidente del Consiglio Comunale, dr. Giovanni Vurchio, ha convocato il Consiglio Comunale in prima convocazione il giorno 27 dicembre, alle ore 10.00, ed in seconda convocazione il giorno 29 dicembre 2022, alle ore 10.00, per esaminare il seguente odg:

1) Interrogazioni/Interpellanze n. 4;

2) Piano di Revisione Periodica e dello stato di attuazione della razionalizzazione dele partecipazioni possedute al 31 dicembre 2021 dal Comune di Andria ai sensi dell’art. 20 commi 1 e 4 D. Lgs. 175/2016. (Prot. n. 0107835 del 14.12.2022);

3) Regolamento Comunale sulla Collaborazione tra Cittadini e Amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni – Approvazione. (Prot. n. 0088745 del 14.10.2022);

4) Affidamento servizio di tesoreria comunale per il periodo 2023-2027. Approvazione Schema di convenzione. Direttive in merito all’espletamento della gara. (Prot. n. 0107991 del 14.12.2022);

5) Realizzazione di una struttura sanitaria in ambito ambulatoriale ubicata in abitato di Andria alla Via Paganini in zona F2 del vigente PRG. Approvazione schema di convenzione. (Prot. n. 0108302 del 15.12.2022).

INTERROGAZIONI/INTERPELLANZE ( n. 4)

1) Palazzo Ducale, Piazza/Mercato e Ludoteca nel quartiere San Valentino ed il completamento del Centro di Aggregazione Fornaci.

Movimento 5 Stelle – Di Pilato – Faraone prot. n. 0100748 del 21.11.2022;

2) Ponte Bailey

Movimento 5 Stelle – Di Pilato – Faraone prot. n. 0100753 del 21.11.2022;

3) Torneo Tennis Challenger ATP Castel del Monte

Movimento 5 Stelle – Di Pilato – Faraone prot. n. 0100753 del 21.11.2022;

4) Edizione QOCO

Fratelli d’Italia – Prot. n. 0107554 del 13.12.2022