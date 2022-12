«La Asl Bt intende potenziare i servizi sanitari del Bonomo – ha detto Tiziana Dimatteo – ringrazio la sindaca per avermi accompagnato ed aver voluto verificare direttamente le attività di riqualificazione in corso e gli obiettivi prossimi. Il Bonomo ha professionalità qualificate e riconosciute in ambito locale e regionale, il nostro compito è quello di cantierizzare dei lavori in modo rapido per rendere riqualificate alcune sue aree. È stato molto importante interloquire sul posto con tutti gli operatori sanitari presenti. Questa Direzione non farà mai mancare il confronto per giungere a soluzioni praticabili e migliorative».