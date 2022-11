Tina Prasti resta segretaria generale della Filcams (Federazione italiana lavoratori

commercio alberghi mense servizi) Cgil di Barletta – Andria – Trani. È stata rieletta

all’unanimità dall’assemblea generale provinciale della categoria. Erano presenti Emanuela

Loretone della Filcams Nazionale, Barbara Neglia, segretaria generale della Filcams Cgil

Puglia e Michele Valente, segretario generale Cgil Bat. Da più di trent’anni nella Cgil,

Prasti nel 2017 è diventata per la prima volta segretaria generale, dal 2014 fa parte della

segreteria della Filcams Cgil Bat dopo essere stata per lungo tempo nel Caaf e per due

decenni nell’ufficio vertenze legali del sindacato.

«Mi impegno – dichiara la riconfermata segretaria generale della Filcams Cgil Bat – è

quello di proseguire nelle battaglie che abbiamo portato avanti in questi anni e che ci

vedono tutt’ora in prima linea; penso, ad esempio, alle Guardie giurate il cui contratto è

ancora fermo e ogni giorno rischiano la vita. Ma ci sono anche delle cose che siamo invece

riusciti ad ostacolare come per esempio un cambio appalto con commessa pubblica che

avrebbe lasciato in piazza oltre venti lavoratori; così come abbiamo attivato decine e decine

di contenziosi contro società che per la loro prima volta venivano chiamate in giudizio.

Potremmo citare tutto il lavoro fatto in questi anni ma preferiamo invece ribadire solo un

concetto e cioè il nostro costante impegno come segreteria e volontà di lottare per i diritti e

le tutele di tutti e tutte perché chi lotta può perdere mentre chi non lotta ha già perso».

Esprime soddisfazione per la conferma di Tina Prasti, alla guida della Filcams, il segretario

generale della Cgil Bat, Michele Valente. «Tina è una sindacalista competente che si è battuta molto in questi anni difficili al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori della categoria. Alla segretaria generale della Filcams vanno gli auguri più sinceri di buon lavoro da parte mia e di tutta la Cgil Bat».