In pratica alcuni agricoltori (per fortuna la maggior parte non sono così ed effettuano correttamente lo smaltimento) non vogliono prendersi la briga di accatastare tutte le seminiere in un punto e legarle in qualche modo per evitare che il vento le disperda nell’ambiente. Inoltre pare che aspettare qualche giorno il vivaista per il ritiro sia per loro un grande problema…e per cui procedono con il darle fuoco. Qualche minuto e via il rifiuto (che poi rifiuto non è, visto che viene recuperato).