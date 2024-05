Novità e prospettive della riforma Fiscale. Sarà questo il tema di un importante convegno organizzato dalla BCC Banca di Andria con il patrocinio del Consiglio Notarile Distrettuale di Trani, l’Ordine degli Avvocati tranese e l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trani. L’evento si terrà il 16 maggio dalle 16,30 alle 18,30 all’interno della sala convegni dell’hotel Ottagono in via Barletta 218 ad Andria.

Importante il parterre degli interventi. Ad aprire i lavori saranno il Presidente della BCC di Andria Paolo Porziotta ed il Presidente di Federcasse Augusto Dell’Erba. Saluti istituzionali affidati ai presidenti dei partner e cioè Antonella Trapanese per i Notai, Alberto Muciaccia per i Commercialisti e Francesco Logrieco per gli avvocati. Gli interventi, invece, vedranno la partecipazione dell’on. Mariangela Matera componente della VI commissione Finanze, dell’on. Maurizio Leo vice Ministro dell’Economia e delle Finanze e di Antonio Felice Uricchio Presidente del Consiglio Direttivo ANVUR nonché docente ordinario di diritto tributario dell’UNIBA. A moderare Giuseppe Di Liddo direttore della formazione della Fondazione ODCEC di Trani.