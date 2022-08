Sabato 27 agosto 2022, alle ore 3.00, muoverà la tradizionale processione notturna per il

trasferimento del simulacro della Madonna dei Miracoli, dalla Chiesa Cattedrale al Santuario

omonimo, percorrendo il seguente itinerario: p.zza Duomo, p.zza La Corte, via La Corte, via

Vaglio, p.zza Vittorio Emanuele II, via Porta Castello, via G. Bovio, piazza Umberto I°, Pendio San Lorenzo, via S. Andrea, via S. Maria dei Miracoli, piazza S.Pio X.

A seguire la Concelebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Mons. Luigi Mansi, Vescovo

di Andria.

Presso il Santuario Madonna dei Miracoli, inoltre dal 29 agosto al 14 settembre, alle ore

21.00, si svolgerà la “Veglia di Preghiera”, organizzata in occasione dei tradizionali

festeggiamenti per la Festa Patronale della città di Andria.