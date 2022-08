Termina uno ad uno con una rete per parte e per tempo il test tra Fidelis e Nardò allo Stadio “Massa” di San Giovanni Rotondo. Alla rete di Pinelli per i biancazzurri nel primo tempo ha replicato il gol di Lucatti nella ripresa. Nota stonata l’infortunio di Ciotti uscito anzitempo dal terreno di gioco dopo uno scontro di gioco. Restano però diverse le note liete per Cudini che deve fare a meno del solo Persichini e torna al suo classico 4-3-3 mandando in campo sia Fois che Mariani sulle ali della difesa con tandem centrale Ercolani ed Alcibiade. A centrocampo chiavi del gioco affidate a Zenelaj mentre al suo fianco Hadziosmanovic e Pinelli, ragazzo 2001 ex Sassuolo che si è guadagnato la conferma la cui ufficialità arriverà nelle prossime ore. In avanti accanto alla torre Sipos le ali Orfei e Pavone. Di contro un 3-5-2 molto quadrato quello voluto dall’ex tecnico andriese Nicola Ragno per il suo Nardò: Lucatti e Gjonaj il tandem offensivo con un altro ex, Lanzolla, al centro della difesa.

Palla nei piedi della Fidelis ma Nardò più incisivo nella prima parte con Lanzolla e Guadalupi a non inquadrare lo specchio mentre Gjonaj e Orlando trovano sulla loro strada un ottimo Bucosse e la traversa. I biancazzurri crescono però alla distanza con Hadziosmanovic che sale in cattedra prima con un pallone profondo ed invitante per Sipos che manca la deviazione vincente e poi, sempre da destra, con il cross perfetto per Pinelli che sigla il vantaggio nel finale di prima frazione.

Tanti cambi nella ripresa ma l’inizio è tutto di marca andriese con Hadziosmanovic ancora protagonista con un tiro intercettato bene da Di Fusco prima dell’anticipo di Lanzolla su Sipos a porta vuota. Orfei, sempre per Sipos, palla facile per Di Fusco. Ancora variazioni tecnico tattiche anche per Cudini e Fidelis che perde le misure e subisce il ritorno dei neretini con Lucatti molto bravo prima a calciare a rete trovando la deviazione di Alcibiade e poi, al 20′, a siglare il pari: invenzione di Mariano e palla potente che batte Savini. Si fa male Ciotti dopo un contrasto duro con lo stesso Lucatti. Sempre Mariano piega le mani dell’estremo difensore andriese con un tiro dal limite che finisce però sulla traversa. Il resto è tanto agonismo con qualche spunto interessante anche di Bolsius rientrato dopo uno stop di qualche giorno.

Prossimo test sabato alle 16,30 contro il Brindisi.