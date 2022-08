Un tema delicatissimo che interessa l’intera Comunità cittadina quello della “Proposta di Variazione delle Norme Tecniche di Esecuzione al P.R.G. – Piano Regolatore Generale della città di Andria”.

Un atto che il Consiglio Comunale della città federiciana si appresterebbe ad approvare fra qualche settimana ma che evidentemente non è stato abbastanza “partecipato” quindi il Consiglio Direttivo del Forum Cittadino “Ambiente e Salute” si è riunito ed ha deliberato la richiesta di un incontro pubblico presso a Palazzo di Città.

Un incontro che mira non solo a comprendere i contenuti del Testo che sarà discusso ed approvato in Consiglio Comunale ma soprattutto gli effetti delle variazioni al P.R.G. rispetto alla salvaguardia del Territorio e dell’Ambiente, evitando ulteriore consumo del suolo visto che le decisioni che saranno assunte in Consiglio Comunale incideranno fortemente sul futuro sviluppo urbanistico e commerciale della città e dei suoi quartieri quindi direttamente sulla qualità della vita e sulla Salute della Comunità cittadina.

Temi che, evidentemente stanno a cuore a tutte le Associazioni aderenti al Forum che sono: pAssociazione C.A.L.C.I.T. – Associazione Slow Food Condotta Castel Del Monte – C.P.L. Comitato Per La Legalita’ – Circolo Della Sanita’ – Centro Orientamento “Don Bosco” – Legambiente Circolo Di Andria “Thomas Sankara” – Associazione Io Ci Sono! – Unibat Unionecommercio – Movimento Consumatori Andria – Federcommercio Impr. Art. Prov. Bt – A.Ge. Associazione Genitori Andria – Associazione Maratoneti Andriesi – Oratorio Salesiano Centro Giovanile – In Compagnia Del Sorriso – Associazione Onda D’urto Uniti Contro Il Cancro Onlus – Associazione Italia Nostra – Comitato Genitori Andriesi – Ass.

Giorgia Lomuscio Tutto Per Amore – Associazione Riscoprirsi… – Aps