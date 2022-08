Prende forma il prossimo campionato di Serie C, Girone C, in cui milita la Fidelis Andria. Il Direttivo della Lega Pro ha infatti definito la composizione dei gironi della prossima stagione al via il 28 agosto. Domani sarà la volta dei calendari. Il girone C è quello che ricomprende le formazioni pugliesi e lucane.

Ecco come sarà composto: Acr Messina, Audace Cerignola, Avellino, Catanzaro, Crotone, Fidelis Andria, Foggia, Gelbison, Giugliano, Juve Stabia, Latina, Monopoli, Monterosi Tuscia, Pescara, Picerno, Potenza, Taranto, Turris, Virtus Francavilla, Viterbese.