Sono 4.431 i nuovi casi di positività al covid registrati nella giornata di oggi. I dati del bollettino contano circa 20.700 tamponi effettuati, in linea con l’aggiornamento di ieri. 1.277 i nuovi contagi nella provincia di Bari, poco più di mille nel leccese, 725 in provincia di Taranto, 521 in quella di Foggia, 415 nel brindisino, infine 304 nella Bat. Il totale dei casi da inizio pandemia sale a 1.387.874. Si aggrava il conto delle vittime del virus, altri 9 i decessi nelle ultime 24 ore e totale che sale a 8.807. Quanto alla situazione dei ricoveri si registra una flessione nei reparti non critici, ad oggi con 488 pazienti, mentre salgono a 20 le terapie intensive occupate. Bene sul fronte nei negatizzati con altri 6mila guariti in un solo giorno e attualmente positivi che quindi scendono ancora e si attestano a 65.938.