Terminato anche per quest’anno il ciclo di maturità per gli studenti pugliesi che dopo anni di pandemia hanno finalmente ripreso le lezioni in presenza e non dietro uno schermo.

Anche gli esami di stato sono tornati, dopo due anni, alla normalità. Sono stati più di 38 mila i maturandi in Puglia che hanno sostenuto le due prove scritte, la prima di italiano e la seconda di indirizzo decisa dalle commissioni dei singoli istituti e infine un colloquio orale.

Negli ultimi giorni, il Ministero dell’Istruzione ha diffuso gli esiti degli Esami di Stato. Il 96,2% dei candidati scrutinati è stato ammesso all’Esame. I diplomati sono il 99,9%.

La Puglia arriva seconda per numero di lodi (6,3%), prima la Calabria (6,6%). Segue Umbria (5%) e Sicilia (4,8%).

Quanto alle votazioni finali, aumentano, seppure di poco, i diplomati con lode: sono il 3,4% rispetto al 3% di un anno fa. Calano le studentesse e gli studenti che escono con cento: sono il 9,4%, rispetto al 13,5% dell’anno scorso. Il Classico si conferma al primo posto per numero di diplomati con lode (9%) seguito dal Liceo Europeo (7,9%) e dallo Scientifico (7,5%). Negli indirizzi Tecnici a conseguire la lode è stato l’1,8% delle ragazze e dei ragazzi. Nei Professionali lode per lo 0,9% dei candidati, voto 100 per il 5,8%, fascia di voto 91-99 per il 12% e 81-90 per il 19,7%. L’8,9% delle studentesse e degli studenti dei percorsi quadriennali ha ottenuto la lode e il 13,3% il cento.