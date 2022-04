Nel week end appena trascorso ha preso vita la Portineria San Domenico, lo spazio pensato e progettato da CapitalSud per offrire servizi di prossimità al quartiere.

«Per farlo, abbiamo scelto di utilizzare i metodi e gli approcci collaborativi e partecipati che rappresentano a pieno lo spirito del nostro progetto sociale. Con il supporto di LAN ci siamo dotati di pezzi di legno, chiodi, avvitatori, vernici per costruire insieme un luogo che fosse bello, accogliente e confortevole. Con Guglielmo Apolloni, muniti di pennarelli, post.it, cartelloni bianchi abbiamo invece indagato tra i bisogni e le risorse presenti nel nostro quartiere, intervistando le persone che lo abitano. L’obiettivo principale è stato cominciare a disegnare soluzioni innovative attraverso mappature e processi co-progettati, per poi attivare servizi che siano in grado di rispondere alle esigenze dei singoli, dei gruppi e della collettività. Tutto questo lavoro ci ha permesso di cogliere ogni riflessione utile sul luogo in cui viviamo e sulle persone che incontriamo. Ci ha interrogati sul nostro ruolo di animatori sociali e culturali, sulla capacità di poter essere utili alla crescita e al miglioramento della comunità. Per questo vogliamo rivolgere un enorme grazie a tutti i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato attivamente a questo percorso, i ragazzi di LAN – laboratorio di architetture naturali – Francesco Poli e Lillo Cafagno per averci aiutati a porre le basi della nostra portineria, il design thinker Guglielmo Apolloni per averci accompagnati nel mettere a fuoco le nostre abilità e i primi servizi, l’amministrazione per aver condiviso con noi il significato di questo progetto, il quartiere per aver accolto e sostenuto le nostre iniziative e averci restituito sollecitazioni utili a migliorare le nostre attività e le nostre azioni sul territorio. Questa tre giorni rappresenta un’ulteriore tappa di un percorso di ricerca permanente sui bisogni, sulle risorse e sulle relazioni presenti e future. Nei prossimi giorni proseguiremo alla definizione e avvio dei primi servizi rivolti al quartiere, accogliendo ogni ulteriore suggerimento e proposta. Continuate a seguirci attraverso i nostri canali e vi aspettiamo in portineria!».