Olio riversato in strada che ha provocato un ferito ed un incidente d’auto. E’ successo questo mattina ad Andria in Piazza Catuma, attorno alle 10.30. Un episodio davvero singolare che ha creato non pochi disagi. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato un mezzo da lavoro di colore bianco ad aver perso diversi litri di olio, all’apparenza da tavola, che hanno letteralmente invaso la carreggiata attorno a piazza Vittorio Emanuele II. Una quantità tale da provocare problemi sia alla circolazione delle auto che ai pedoni in transito. E gli incidenti, infatti, non sono mancati. Un uomo mentre era a bordo della sua bicicletta è scivolato riportando ferite che hanno reso necessario l’intervento di una equipe sanitaria del 118. L’uomo è stato soccorso sul posto e poi portato all’ospedale “Bonomo”. Un giovane a bordo di una citroen, invece, pur procedendo a bassa velocità ha perso il controllo dell’auto colpendo uno dei paletti posizionati attorno alla piazza. Nessuna conseguenza per lui, qualche danno invece per la vettura. L’anello del centro storico attorno a Piazza Catuma è stato chiuso al traffico per diverse ore grazie all’intervento della Polizia Locale. Inevitabili i disagi alla circolazione. I vigili urbani hanno dovuto anche preoccuparsi dei pedoni in transito per evitare altre cadute. Le operazioni di pulizia sono proseguite per ore. La Polizia Locale intanto è sulle tracce del mezzo che ha perso tutto quell’olio, di cui non è chiara la natura esatta. Secondo i vigili potrebbe trattarsi di qualcuno che non si è accorto di quanto stava accadendo. Grazie alle immagini di video sorveglianza presenti in zona l’identità del responsabile potrebbe essere svelata entro poche ore.