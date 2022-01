E’ stato ritrovato in tarda mattinata ad Andria Giovanni Rella, il 42enne di cui non si avevano più notizie dal pomeriggio di giovedì. Il ritrovamento ad opera di alcuni contadini nelle immediate vicinanze di un casolare in contrada “Torricciola” nelle campagne andriesi. Immediato è scattato l’allarme alle Guardie Campestri che giunte sul posto lo hanno subito individuato e tranquillizzato sino all’arrivo sul posto della Polizia di Stato. Gli agenti lo hanno allora accompagnato in Pronto Soccorso dove è stato visitato ed è apparso in buone condizioni anche se molto debilitato. Qui ha potuto anche riabbracciare i suoi familiari.

Il 42enne andriese disabile, aveva fatto perdere le sue tracce non rispondendo più neanche al cellulare già giovedì. Cellulare spento sin dalla serata dello stesso giorno. Da ieri le ricerche si erano intensificate anche perchè gli appelli sui social avevano permesso di creare diverse squadre di ricerca. Giovanni avrebbe dovuto seguire anche una terapia farmacologica.