Dalla giornata di ieri non si hanno più notizie di “Gianni”, cittadino andriese affetto da disabilità. L’uomo, al momento della scomparsa, indossava un giubbotto blu elettrico e pantaloni blu scuro. In queste ultime ore è partito l’appello sui social per ritrovarlo e chiunque avesse notizie è pregato di contattare il 113. Per le ricerche si è attivata anche la Polizia Locale.