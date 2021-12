Nella mattinata scorsa alle ore 8.00 circa personale del locale Ufficio di Gabinetto, notava posizionato sulla ringhiera delle scale d’emergenza, uno splendido esemplare di “pappagallo” di colore bianco. Incuriositi dalla presenza dell’insolito ospite, gli operatori con estrema calma riuscivano ad avvicinare il pennuto che, grande sorpresa, raccoglieva l’invito, posizionandosi sulla spalla di uno di essi. Visto la naturalezza con la quale il pappagallo interagiva con l’operatore, stazionando sulle braccia e sulle spalle di quest’ultimo, sgranocchiando un pezzetto di “craker” fornitogli come premio per la fiducia concessa, non è stato difficile comprendere che quasi certamente fosse fuggito in maniera fortuita dall’ambiente domestico che lo accudiva. Prontamente gli operatori si adoperavano per cercare di rintracciare il proprietario dell’animale, riuscendo ad intercettare un messaggio “facebook” della presunta proprietaria che ne reclamava lo smarrimento in zone limitrofe alla sede della stessa Questura, con tanto di foto ricordo del pennuto di nome “Jessica”. Dal titolare dell’account “facebook” in discorso, si riusciva a reperire un contatto telefonico provando così a contattare l’autore del messaggio.

Gli operatori riuscivano a rintracciare l’autrice del messaggio, nonché proprietaria della simpatica “Jessica”, straordinario esemplare di “pappagallo albino”, invitando la stessa a recarsi presso gli Uffici per la verifica della proprietà e l’affidamento del volatile.

Grandissimo è stato lo stupore da parte della Sig. Maria Iuliana, di origine rumena ma andriese d’adozione da circa 17 anni, alla notizia del ritrovamento della sua fedelissima compagna “Jessica”, ma ancor più vitale è stato sapere di aver nuovamente donato il sorriso alla piccolina di casa, Alessia Gabriela, una splendida bambina di 12 anni che dalla scomparsa di “Jessica” aveva perso sorriso ed appetito. Grande è stata la soddisfazione degli operatori per essere riusciti a dare un lieto fine alla vicenda ma soprattutto un nuovo sorriso alla piccola Alessia.