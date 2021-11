A Pagani per una scintilla che valga al morale ma soprattutto alla classifica. E’ questo l’auspicio in casa Fidelis alla vigilia di un match complicato e che arriva dopo due sconfitte consecutive in campionato inframezzate dalla vittoria in coppa a Foggia. Ma a testimonianza che serva ancora quella scossa per un cambio di passo c’è comunque quell’ultimo posto in graduatoria. Questa però è stata una settimana completa fatta di tanto lavoro che il tecnico Ciro Ginestra giudica molto positiva.

In settimana è arrivato anche un uomo esperto come il DS Pasquale Logiudice ad affiancare nell’area tecnica lo staff di Ginestra. Una scelta importante della società come ha spiegato nella conferenza stampa pre gara il tecnico andriese anche perché ora c’è tanto da lavorare sul morale dei calciatori.

Saranno almeno quattro le assenze in casa biancazzurra: Alcibiade, Benvenga e Bordin infortunati mentre Di Piazza sarà squalificato.

Paganese che può contare su di una rosa molto esperta per la categoria e tra le mura amiche ha costruito praticamente gran parte dei punti conquistati sino ad ora.

Al “Marcello Torre” si giocherà alle 17,30 e sono quattro i precedenti tutti in Lega Pro tra le due compagini. Due pareggi ed una vittoria a testa, l’ultima proprio Fidelis nel 2018.