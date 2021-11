Mentre tutto il comparto agricolo è in pieno fermento per l’ormai avviata campagna olivicola, con gli operatori che in questi giorni stanno profondendo ogni sforzo possibile per garantire una campagna all’insegna della qualità, nonostante le rilevanti difficoltà del mercato, è notizia di poche ore fa l’ennesimo tentativo di furto sventato dalle Guardie Campestri di Andria, questa volta in Contrada “San Potito”.

Alla vista di una pattuglia del Consorzio in un ordinario giro di perlustrazione dell’area interessata, un ignoto malvivente intento a manomettere alberi di ulivo in un fondo agricolo di un consorziato, si dileguava nella zona circostante abbandonando sul posto la refurtiva ed altro materiale occorrente per l’azione predatoria. Il quantitativo di olive illecitamente raccolto è stato prontamente restituito al legittimo proprietario.