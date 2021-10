Nelle ore in cui a Roma il Consiglio dei Ministri si prepara a dare il via libera al Dpb, il documento programmatico di bilancio, nella Camera del lavoro di Andria la Cgil Bat è stata organizzata ieri pomeriggio un’assemblea aperta ad iscritti e non, lavoratori e pensionati, per illustrare i punti cruciali della prossima manovra. Oltre a questioni in materia economico finanziaria nell’incontro programmato dal sindacato confederale insieme allo Spi è stato affrontato anche il tema della sanità territoriale.

L’assemblea si è svolta alla presenza del coordinatore Antonio Di Bari, del segretario generale dello Spi Bat, Felice Pelagio e del segretario generale della Cgil Bat, Biagio D’Alberto.

«In merito al tema delle pensioni nella piattaforma unitaria di Cgil, Cisl e Uil ci sono delle proposte ma soprattutto c’è bisogno di un confronto con il Governo perché si sta avvicinando la data in cui cesserà Quota 100, ovvero la fine dell’anno. Sulla sanità faremo invece il punto su come si sta gestendo, in questa fase di ripartenza, l’offerta assistenziale nel nostro territorio provinciale», ha spiegato il segretario generale della Cgil Bat, Biagio D’Alberto.