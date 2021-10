Pioggia di gol e tanti rimpianti per la Florigel Futsal Andria che non va oltre il pari nella sfida casalinga contro il Futbol Cinco Bisceglie. Inizio di stagione parecchio complicato per la compagine allenata da Giuseppe Russo che nelle prime 4 giornate ha raccolto solo 4 punti. Nella sfida contro il team biscegliese però il team biancoazzurro si presenta con ben 5 under 21 a causa delle pesanti assenze di Acquaviva, Losito, De Feo infortunati e lo squalificato Ferrucci.

I padroni di casa partono comunque meglio: L’Erario su assist di Somma firma l’1-0, poi la squadra di Tritto esce alla distanza, Sinigallia pareggia i conti dopo il doppio intervento di Torraco, poi sempre il giovane numero 9 trova l’angolo lontano per il sorpasso a metà frazione. Tortora su punizione ristabilisce la parità, ma De Cillis nel finale di primo tempo realizza il nuovo sorpasso. All’intervallo è 3-2 per il Cinco. L’inizio della ripresa è da incubo per l’Andria: Amato firma il 4-2 approfittando dell’errore di Torraco, ma i biancoazzurri trovano la forza per reagire. Palermo accorcia le distanze con un preciso tapin, poi il giovane L’Erario dopo una splendida azione personale consente a Somma di realizzare il pari. 4-4 ma biancoazzurri che concedono ancora troppo in fase difensiva e Uva con un beffardo tiro-cross firma il nuovo sorpasso. 4-5 e sfida che si accende grazie alle qualità tecniche di Antonio L’Erario. L’ex Aquile Molfetta sale in cattedra e con una splendida azione personale firma il 5-5. Andria rinvigorita e che completa il sorpasso con Somma bravo a sfruttare un errore della difesa ospite. 6-5 che diventa poco dopo 7-5 grazie al tris personale di L’Erario. Nel finale il Cinco schiera il portiere di movimento, D’Elia accorcia le distanze, ma Russo ristabilisce il doppio vantaggio sfruttando la superiorità numerica. Sull’8-6 l’Andria tira i remi in barca e permette al Cinco di impattare la sfida. La doppietta di Flavio Tritto chiude un match ricco di emozioni sul punteggio di 8-8.

Un pari ricco di rimpianti per la squadra di Russo che sabato prossimo sarà impegnata sul difficile campo dell’Azzurri Conversano.