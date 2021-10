La prima volta non si scorda mai, e Francesco Petruzzelli lo sa bene. Il 28enne andriese, laureato in Scienze Tecniche e Didattiche dello Sport a Milano e Allenatore Uefa B, ha realizzato una interessante analisi dal titolo “Gait e Run Analysis – Valutazione differenziale in giovani calciatori d’élite” che presto sarà pubblicato sulla rivista nazionale Scienza&Sport. Si tratta di uno studio minuzioso che Francesco ha portato avanti durante la sua esperienza formativa e di lavoro nella società Atalanta, militante in Serie A, in cui Petruzzelli si occupava di strength and conditioning (forza e condizionamento) nel Settore Giovanile nerazzurro. La rivista rivista Scienza&Sport è curata Ferretto Ferretti, direttore sportivo nonché docente di metodologia dell’allenamento ai corsi allenatori Uefa A e Uefa Pro a Coverciano. Lo stesso Ferretti ha voluto premiare l’ottimo lavoro svolto dal giovane andriese che punta a prevenire eventuali rischi di infortuni muscolari, articolari e biomeccanici.

Francesco Petruzzelli ha condiviso il suo studio con il docente dell’università degli Studi di Milano Gabriele Boccolini (anch’egli pugliese, di Brindisi) nonché membro dello staff che accompagna la prima squadra dell’Atalanta. Una partnership importante per il 28enne andriese che ha potuto usufruire di una guida assai preziosa per la sua ricerca nell’ambito di “andamento e corsa”, volendo tradurre il titolo del suo studio. La pubblicazione sulla rivista Scienza&Sport rappresenta un alto riconoscimento per Francesco.

«Sono emozionato per questo traguardo. La pubblicazione sulla rivista del prof. Ferretto Ferretti rappresenta un traguardo molto importante per la mia carriera, e spero di continuare su questa strada. Ringrazio in modo particolare Gabriele Boccolini, figura professionale di alto profilo. Mi ha insegnato tanto e questo lavoro di analisi è frutto di grande impegno».

Ecco un’anteprima: Studio Francesco Petruzzelli